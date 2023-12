ASL: scacco alla carenza di organico con l'arrivo di 30 giovani medici L'annuncio del direttore generale dell'azienda ospedaliera sannita

Oggi, il direttore generale, Gennaro Volpe, ha incontrato personalmente i nuovi professionisti per discutere delle prossime sfide e opportunità nell'ambito sanitario locale.

“Sono lieto di chiudere questo intenso anno di attività accogliendo personalmente 30 giovani medici che abbiamo convocato oggi per l’assegnazione sul nostro territorio - dichiara il DG”. Si tratta del concorso espletato dall’Asl per 10 medici specializzati e specializzandi in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da inserire nell’organico ASL. In considerazione dell’apertura delle nuove strutture (Case di comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale, ecc.) ed in coerenza con la volontà della Regione Campania di potenziare la Sanità territoriale, abbiamo deciso - continua Volpe - di assumere non solo i 10 vincitori del concorso pubblico ma anche gli idonei. Sono lieto di annunciare che ben 30 professionisti hanno accettato l’incarico attribuito loro, scelto in considerazione delle esigenze aziendali ma anche per valorizzare al meglio la loro professionalità. Anche a loro va il nostro augurio di buon lavoro e buon Natale.”