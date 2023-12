Zampognari e canti natalizi nella parrocchia di San Modesto Si è rinnovato l'appuntamento tra fede e tradizione

Fede e tradizione. Un connubio che dona sempre emozioni e gioia. È quello che è avvenuto nella serata di ieri nella parrocchia di San Modesto di Benevento. Al termine della Santa Messa e della Novena di Natale sono arrivati gli zampognari che con il dolce suono delle zampogne hanno regalato un momento di forte commozione

all’intera comunità parrocchiale.

Gli zampognari hanno eseguito i canti della tradizione natalizia dinanzi alla natività posta al centro della chiesa, perché come ha sottolineato l’amministratore parrocchiale Don Leonardo Lepore, “Gesù nasce in mezzo a noi”.

Le stelle filanti e il canto “Tu Scendi dalle Stelle” intonato dai bambini del catechismo hanno completato una serata di preghiera in vista della nascita del Salvatore.

Un momento davvero toccante per tutta la comunità che si è ritrovata insieme per vivere l’attesa della nascita di Gesù.