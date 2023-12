Natale traina il commercio ma non dovunque Bilancio positivo per il settore con qualche aspettativa mancata

Due giorni animatissimi e ricchi di presenze a Benevento. Negozi aperti fino a tardi per permettere anche ai ritardatari di mettere i tradizionali pacchetti sotto l'albero.

E dunque il Natale traina il commercio con un bilancio per la maggior parte positivo con gli esercenti che si dicono per lo più soddisfatti degli incassi per natalizi.

Ma c'è anche chi si aspettava di più.

Nella zona intorno a Piazza Cardinal Pacca i commercianti hanno segnalato difficoltà legate ai parcheggi, per i lavori dell'info point ancora in corso. "Poche luci" lamentano ancora gli esercenti. "Siamo in centro ma è come se fossimo in periferia".

Il Presidente di Confcommercio Benevento, Gianluca Alviggi incalza: "L'aumento delle vendite negli ultimi giorni è fisiologico ma se si fa una media nel lungo periodo la situazione non è proprio rosea. Certo- conclude- il Natale non può che aiutare il settore".