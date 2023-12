Benevento: luci sulle mura longobarde, cresce l'attesa Domani alle 17.30 l'inaugurazione dell'intervento, Mastella invita tutti

“Domani alle 17.30 a via Torre della catena daremo avvio alla illuminazione delle mura longobarde. Chi può venga. Sarà una cosa storica”.

Il sindaco Clemente Mastella reitera l'invito per il progetto Pics che riguarda l'illuminazione dell'antica cinta muraria di Benevento.

Un intervento di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medioevale da 1,5 milioni di euro.

Obiettivo del progetto individuare e rendere riconoscibile la storia dei popoli e dei regni che hanno dominato la città di Benevento (dai sanniti ai romani, dai longobardi al papato) per una fruizione dei contenuti culturali in forma integrata ed una riscoperta dei siti e dei monumenti di interesse storico-artistico.

Gli interventi sono stati localizzati all’interno del centro storico e hanno riguardato sostanzialmente il tracciato murario della città storica-medioevale ancora in discreto stato di conservazione. Ad oggi ne rimangono alcuni tratti consistenti: uno costeggia via Torre della Catena e delimita a sud il quartiere medioevale del Triggio; un altro segue l’andamento del viale dei Rettori e costituisce la parte nord del perimetro del Piano di Corte; l’ultimo è l’orlo meridionale della collina del centro storico, in corrispondenza di uno strapiombo sotto il quale si estendono i nuovi quartieri di Benevento. La cerchia muraria sarà illuminata in modo da restituirle un senso di unità.

Il progetto prevede un’illuminazione morbida quasi a simulare l’effetto delle fiaccole accese, per restituire una corretta percezione dell’opera muraria non solo come monumento da ammirare, ma anche come elemento ancora attuale e integrato nel tessuto cittadino. Poiché alcuni tratti delle mura risultano mancanti, gravemente compromessi o integrati a edifici privati, saranno utilizzate fonti luminose differenti che indicheranno la presenza della cinta muraria dove risulti interrotta per fornire un collegamento visivo con i tratti ancora presenti.

Lungo il percorso sono presenti alcuni elementi di particolare interesse storico-artistico come, ad esempio, Port’Arsa, alcune torri e bassorilievi, come quello del ‘Santo Panaro’, che godranno di un’illuminazione dedicata mirata alla segnalazione e alla valorizzazione degli stessi.

Così come la città di Benevento è sorta e si è sviluppata in prossimità dell’immissione del Sabato nel Calore, i due fiumi che abbracciano i confini cittadini, così la luce, ricalcando il perimetro della cinta muraria, abbraccerà, sia di giorno che di notte, il centro storico.