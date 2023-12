Malies: parte il recupero. Si punta a valorizzare il commercio In corso l'intervento per sottrarre al degrado la struttura di via Rummo

A lavoro per far rinascere il Malies, la struttura dell'ex mercato commestibili, e l'antico monastero delle Orsoline. E' l'intervento in programma a Benevento per riqualificare la centralissima zona puntando sul commercio e sui giovani.

“Quelli in corso in questo periodo sono i lavori del primo finanziamento, funzionali al nuovo progetto per il quale, solo pochi giorni fa è stato pubblicato il bando: un appalto integrato (con il bando per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori) che vedrà finalmente rinascere il Malies e le Orsoline”.

Così l'assessore ai lavori pubblici di Benevento Mario Pasquariello dettaglia l'intervento in programma in via Gaetano Rummo.

Tra le novità la rimozione della copertura attuale in modo da rendere la struttura più ariosa.

A Malies troveranno posto le eccellenze agroalimentari del territorio ma non solo, si punta anche alla promozione del commercio e alla creazione di spazi per i giovani e per l'abitare.

“Contiamo di riqualificare finalmente quella zona – spiega ancora Pasquariello – ma speriamo anche di riuscire a far rivivere gli esercizi commerciali della zona e di richiamare i giovani. Non a casa è in corso una collaborazione con l'università degli studi del Sannio che ha molti spazi in centro storico. Per le Orsoline, poi sono previsti anche alloggi di edilizia residenziale”.

L'obiettivo, come detto, è quello di sottrarre al degrado e far rivivere la zona e ci sarà ancora un'ulteriore carta da giocare. “A breve – conclude Pasquariello – contiamo sulla riapertura del parcheggio di Porta Rufina per far tornare ai vecchi splendori l'intera area”.