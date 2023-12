La denuncia di tre ragazzi nigeriani: "Cacciati dal locale senza alcun motivo" E' accaduto in Valle Caudina: "Mandati via appena entrati. Mai provato tanto imbarazzo"

Episodio controverso quello accaduto nella serata di ieri in un locale della Valle Caudina.

Un cittadino nigeriano, che vive e lavora da anni in Italia e che qui ha creato la sua famiglia, ha denunciato ai carabinieri di essere stato “cacciato” subito dopo aver pagato regolarmente l'ingresso e, da quel che emerge dal suo racconto, senza alcun apparente motivo.

Ai carabinieri ha raccontato di essere arrivato al locale assieme a due amici, di aver pagato il biglietto regolarmente all'ingresso e di essere entrati in sala, dove però venivano raggiunti da un uomo che gli diceva di essere il titolare e che lì loro non potevano entrare. Quando i ragazzi spiegavano di aver pagato regolarmente il biglietto mostrando anche il timbro venivano accerchiati dai buttafuori del locale, andando via.

Amareggiato il ragazzo ha deciso di sporgere denuncia, e ha affidato la sua amarezza a un lungo post social: “Non mi sono mai sentito così imbarazzato in vita mia prima: per tutta la notte non sono riuscito a dormire, siamo tutti umani”.