"Io, malato oncologico curato con dolcezza e professionalità al San Pio" Il ringraziamento di un paziente, per il tramite dell'Ekoclub, al reparto di oncologia

Una segnalazione di buona sanità quella che arriva da un paziente per il tramite dell'Ekoclub del presidente Luigi La Monaca: "Negli ultimi tempi, si parla tanto di sanità. Purtroppo parlando di sanità, inesorabilmente, si parla di annosi problemi, ormai diventati endemici. Chi ci governa, purtroppo, ancora una volta ha dimenticato la sanità pubblica e i numerosi operatori che, con stipendi da fame, si prodigano per far funzionare al meglio le strutture. Non tutti i posti sono uguali, a Benevento c’è un reparto che potrebbe essere considerato un “fiore all’occhiello” per l’intera nazione.il reparto è: “Il Day-Hospital Oncologico”, presso l'azienda Ospedaliera "S.Pio" di Benevento. La segnalazione ci perviene da un nostro associato G.C. che racconta

"sono 18 mesi che frequento “purtroppo” ogni 15 giorni per sottopormi a terapia il reparto di oncologia. La sanità...quella bella, quella che funziona, quella che non fa sentire un paziente un ammalato ma una persona di famiglia. Il reparto è coordinato dal Primario dott. Antonio Grimaldi, sempre disponibile e attento alle esigenze del paziente; mettendo a disposizione la sua professionalità. Ma un grazie di cuore va rivolto alla Dott.ssa Maria Anna Baraschino e all'equipe infermieristico del reparto Day Hospital per tutto ciò che fanno agli ammalati e per me. Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza che nutro nei loro confronti, prosegue G,C. per la professionalità, la presenza, la dolcezza e il costante supporto per tutto, con grande efficienza per curare il mio serio problema".