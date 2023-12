Palio dei presepi: tutti i premiati Ieri le premiazioni per la competizione al chiostro di San Francesco

Tantissimi i visitatori e soprattutto turisti, 800 hanno votato i presepi più belli. Nel Convento di San Francesco si è concluso con la premiazione il concorso dell’ottava Edizione del “Palio dei Presepi” che si è svolta nella mattinata di ieri nel Sala Esposizione a Piazza Dogana, alla presenza del Presidente della Proloco di Benevento Giuseppe Petito e dai responsabili dello Staff Veronica Raffio e Antonietta Iele, insieme al presidente dell’Unione

Nazionale Proloco Italiane Comitato di Benevento Renzo Mazzeo e dal delegato del Presidente US Acli Gianfranco Pacchiano. Dopo i saluti e ringraziamenti del responsabile del Convento Frate Luciano si è passato alla premiazione , i premi sono stati assegnati da una giuria qualificata per quanto riguarda il concorso di coloro che hanno partecipato da casa.

PALIO DEI PRESEPI (ESPOSIZIONE A CASA)

Primo Classificato - Carmine Tretola- Via Latina -(Comitato Santa Clementina)

Tecnica usata polistirene e stucco con parti in movimento e personaggi in movimento eccellente la

proporzione dei pastori e le varie scene

Secondo Classificato - Marina Vicenzo Via G Toma (Viale Mellusi)

Presepe con buona proporzione, ambientato in un piccolo borgo, con la rappresentazione dell’annuncio ai

pastori.

Terzo Classificato Alessio Catalano Contrada San Vitale

Presepe fatto in casa con materiale e pastori proporzionati ottima la scena della natività

Per la categoria “Palio dei presepi 2023” in esposizione, i vincitori sono stati decretati dal voto di

ogni visitatore compilando un scheda con due preferenze

PALIO DEI PRESEPI (IN ESPOSIZIONE)

Primo classificato – Giuseppe Galliano Via Torre delle Catene BN

Presepe “Il veliero” con 224 voti - Il pubblico ha scelto il presepe di Giuseppe Galliano, un Veliero automatizzato con sopra rappresentato la natività, tutto fatto a mano

Secondo e terzo Classificato – Angela Trotta –114 voti



Il Presidente Giuseppe Petito evidenzia che il concorso ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’ospitalità del territorio di Benevento attraverso un evento ormai diventato una tradizione, che caratterizza e distingue la Città. L’espressione artistica di arte presepiale sul tema del Presepe è intesa come veicolo e simbolo di fratellanza, pace, solidarietà e convivenza civile all’interno delle piccole e grandi comunità e tra le nazioni e i popoli. La finalità è quella di promuovere l’arte, la cultura, il turismo e la sostenibilità dei luoghi, finalità condivisa dal Presidente Renzo Mazzeo che ha proposto mediante l’UNPLI di trasformare il concorso a carattere Nazionale, quest’anno hanno già partecipato concorrenti dalla Lombardia, Sicilia, Calabria e Puglia.