Superata quota mille parti al Fatebenefratelli De Blasio: “Risultato raggiunto grazie a tecnica ed umanità”

Raggiunti e superati i 1000 parti nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento diretto dalla Dott. Annalisa De Blasio.

Mercoledì 27 dicembre alle ore 10.00, il piccolo Matteo ha permesso al Reparto del FBF di realizzare l'importante obiettivo.

Il traguardo è stato raggiunto con un incremento significativo rispetto allo scorso anno (già il 28 dicembre é stata raggiunta quota 1008), in una fase in cui quasi tutti i punti nascita della nostra Regione mostrano un decremento. Del resto da alcuni anni in Italia il numero delle nascite è in calo verticale e gli ospedali che si mantengono al di sopra dei 1000 nati sono sinonimo di assistenza e sicurezza e, quindi, di attrattività.

Il raggiungimento di questo risultato - afferma la Dott.ssa De Blasio - è legato a vari fattori: la qualità dell'assistenza per la paziente prima gravida e poi puerpera, la presenza di una TIN (rianimazione neonatale) con servizio di alta professionalità per i bimbi prematuri o che presentano problemi alla nascita come la partoanalgesia, nostro fiore all'occhiello, i percorsi di accompagnamento alla nascita che si susseguono ininterrottamente durante tutto l'anno grazie alla disponibilità del personale ostetrico e alle varie figure professionali coinvolte (ginecologo, anestesista, pediatra, psicologo, nutrizionista) con lo scopo non solo di spiegare quanto avviene durante la fase finale della gravidanza, il travaglio, il parto e il post-partum, ma anche di far sentire le donne e i loro compagni parte di una grande famiglia. Per far funzionare un reparto come “Ostetricia e Ginecologia”, infatti, non serve solo la tecnica, ma prima di tutto l'umanità.

Tutto ciò rappresenta per noi un incentivo a migliorare le nostre performances sempre a servizio della donna e del suo bambino

L'Ostetricia e la Ginecologia sono da sempre un punto di orgoglio del FBF ed il nostro Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos e tutta la dirigenza sono particolarmente sensibili e attenti alle problematiche che riguardano l'universo donna-bambino, disponibili perchè si realizzino ulteriormente le condizioni per un percorso parto caratterizzato da accoglienza ed efficienza.