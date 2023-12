Una raccolta fondi per la messa in sicurezza degli affreschi di Piazza Sabariani La proposta dell'associazione Schierarsi - Piazza di Benevento

"È sempre vivo l’interesse di cittadini e associazioni di Benevento per il destino degli affreschi di età longobarda appartenenti alla cripta di San Marco dei Sabariani, rinvenuta casualmente nel 2007 e per la quale è stata creata nel 2016 una pagina dedicata su Wikipedia".

Così Anna Maria Mollica per l'Associazione Schierarsi - Piazza di Benevento avanza una proposta. "Tale interesse è attestato dai ripetuti appelli, raccolti sulla stampa locale e rilanciati da nutriti gruppi operanti su Facebook. Dopo assicurazioni di interventi istituzionali locali mai realizzatisi e l’insuccesso della raccolta di donazioni tramite l’Art Bonus, si resta ora in fiduciosa attesa dei fondi, per un totale di 106.000 euro, ammessi a finanziamento dal Ministero della Cultura con decreto n. 327 del 20/10/2023, ma attivabili solo negli anni 2025 (per 50.000 €) e 2026 (per 56.000 €). A patto che siano confermati. Esiste, pertanto, il concreto rischio di perdita definitiva di questi preziosi affreschi di scuola beneventana, ammirati in passato nel corso di visite guidate da parte della Soprintendenza, che ha operato interventi per tamponare l’umidità, provvedendo in particolare ad una copertura stabile dotata di aperture per una ventilazione anti-sgretolamento. In attesa dei futuri “lavori di restauro e ristrutturazione” ministeriali, l’Associazione culturale SCHIERARSI, dopo aver chiesto formalmente alla Soprintendenza di quantificare con urgenza la somma necessaria per immediati interventi di messa in sicurezza dei predetti affreschi, da realizzarsi nel corso dell’anno 2024, propone il lancio di un crowdfunding dedicato, invitando da subito a fare rete cittadini, mass media, associazioni, rappresentanti istituzionali e stakeholders, per la scelta condivisa della Piattaforma di raccolta fondi e per la programmazione di attività/eventi a sostegno dell’iniziativa, tesa a favorire il più rapido raggiungimento dell’obiettivo proposto".