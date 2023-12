Parrocchia di San Modesto: tanta emozione per il "Concerto di Natale" Incantevoli voci e dolci note in occasione della solenne festività della Sacra Famiglia

Incantevoli voci e dolci note musicali hanno caratterizzato il “Concerto di Natale” organizzato dalla Parrocchia di San Modesto in occasione della solenne festività della Sacra Famiglia.

Sul presbiterio della chiesa si sono alternati il coro della parrocchia del Santissimo Rosario di Foiano di Val Fortore diretto da Marilena Masella, il coro della parrocchia San Giuseppe Moscati del quartiere Capodimonte di Benevento diretto da Mariateresa Stasi e il coro della parrocchia di San Modesto diretto da Roberta Racioppi.

Sono stati eseguiti i celebri brani del periodo dedicato alla celebrazione del Santo Natale, ma non sono mancati anche quelli meno tradizionali come Hallelujah nella versione italiana eseguito dal coro parrocchiale del Santissimo Rosario di Foiano di Val Fortore e “Feliz Navidad” eseguito dal coro della parrocchia di San Giuseppe Moscati. Toccante ed emozionante il brano “Natale è Natale” cantato dal coro della parrocchia di San Modesto. Ogni canto è stato preceduto da una specifica spiegazione che ha dato la possibilità al numeroso pubblico presente di carpire la bellezza delle esecuzioni. Al termine della serata l’amministratore parrocchiale don Leonardo Lepore insieme al parroco di San Giuseppe Moscati don Lupo Palladino ha ringraziato i tre cori intervenuti per le meravigliose esibizioni e ha impartito la santa benedizione a tutti i presenti e alle loro famiglie.

Il suggestivo concerto si è chiuso con il classico “Tu Scendi dalle Stelle” cantato insieme dalle tre corali e da tutta la comunità intervenuta.