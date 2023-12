Il Pattinodromo sarà intitolato a Miriam Castelluzzo "La formalizzazione in una delle prossime Giunte"

"Il pattinodromo, che sarà presto inaugurato, sarà senza dubbio intitolato a Miriam Castelluzzo, straordinario talento del pattinaggio e vittima di femminicidio, a Benevento, nel 1995. D'intesa con il padre, che sia io che il delegato allo Sport Lauro abbiamo sentito, si è deciso di rinviare la formalizzazione amministrativa ad una delle prossime Giunte", così il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Respingo e non condivido l'idea per cui non sarebbero giuste intitolazioni ad illustri personaggi non beneventani. Neppure Garibaldi o Vittorio Emanuele erano di Benevento. La valenza, il prestigio e la caratura umana di alcuni personaggi è di natura universale e travalica il dato locale. Peraltro nessuno prima di me ha intitolato giardini, teatri, piazze o strade a personalità della politica e della storia beneventana, senza guardare alle loro militanze politiche", chiude Mastella.