Domenica a Futuridea giornata di prevenzione con il dottore Iannace Un pomeriggio di screening di prevenzione del tumore al seno

Domenica 7 gennaio Futuridea, in collaborazione con ‘The Power of Pink’, organizza un pomeriggio di prevenzione del tumore al seno presso la sede dell’Associazione in contrada Piano Cappelle (presso il Musa) a Benevento. Le visite senologiche gratuite saranno eseguite, dalle ore 17:30 alle ore 20:00, dal dott. Carlo Iannace e dal dott. Giuseppe Amaturo e solo nel caso in cui sia richiesto dal senologo ci sarà anche la visita medica ecografica. Inoltre sono previste anche consulenze nutrizionali da parte della dottoressa Antonietta Barbato. “Continua la collaborazione e la sinergia con il dottore Carlo Iannace e tutte le associazioni che fanno riferimento alla sua ‘missione’ sanitaria – afferma Francesco Nardone, responsabile rapporti istituzionali di Futuridea – per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno. Con il dottor Iannace, professionista umile che ha come faro di vita proprio il tema della prevenzione, lo scorso anno abbiamo organizzato diverse iniziative proprio per sensibilizzare la prevenzione oncologica. E dagli incontri è nata anche ‘Una luce per la Vita’ la fiaccolata per i malati oncologici che si è tenuta nel maggio 2023 a Pietrelcina e che sicuramente la riorganizzeremo anche quest’anno insieme a ‘The Power of Pink’ con il patrocinio del comune di Pietrelcina. E poi abbiamo le nostre giornate di prevenzione a Futuridea: lo scorso anno la organizzammo all’inizio delle festività natalizie, quest’anno invece a conclusione delle feste per brindare al nuovo anno e al ruolo importantissimo della prevenzione”. Il dottor Carlo Iannace, Primario della Breast Unit dell’Ospedale ‘Moscati’ di Avellino, aggiunge: “Sono felice della sinergia con l’associazione Futuridea per le giornate di prevenzione e per la organizzazione di ‘Una Luce Per la Vita’ – afferma Carlo Iannace – e ne approfitto per invitare le persone ad aderire agli screening che facciamo su tutto il territorio Campano. Futuridea ci sta aiutando ancor di più a sensibilizzare le donne verso la prevenzione. Prevenire è importante – conclude Iannace – Farlo in anticipo e di continuo è fondamentale. Vi aspetto domenica a Futuridea”. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 329.7338852