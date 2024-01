Orchestra iCare aprirà il concerto di beneficenza per la mensa del Seminario Obiettivo è raccogliere fondi per la mensa

Dopo il concerto natalizio dello scorso 29 dicembre a Sant’Agata de’ Goti, l’orchestra del Laboratorio Musicale della cooperativa sociale di comunità iCare raddoppia e aprirà il concerto di beneficenza per raccogliere fondi per la mensa del Seminario diocesano che accoglie ogni giorno a pranzo gli ospiti della Caritas, che si svolgerà venerdì 5 gennaio alle ore 19 a Cerreto Sannita, presso la chiesa parrocchiale di “San Martino Vescovo”. Ad esibirsi sarà il coro polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano, diretto dal maestro Marco Rosiello, con la partecipazione straordinaria del soprano di fama internazionale Amarilli Nizza. L’iniziativa è promossa e organizzata, oltre che dalla parrocchia di “San Martino Vescovo” di Cerreto Sannita e da iCare, dalla Caritas

diocesana e dall’Ufficio Migrantes.

Gestito e coordinato in collaborazione con la Caritas diocesana, il laboratorio musicale, che mira a favorire processi educativi in un luogo inclusivo e accogliente è composto da bambini, ragazzi con disabilità e adulti. Un gruppo che sta facendo dell’apprendimento e delle belle condivisioni il suo punto di crescita. Bravura e armonia di questo gruppo, fanno dello stesso un punto di arrivo e di partenza meraviglioso. Emozioni musicali uniche.