MusiCometaSannio XXIV chiude con il Coro di Clarinetti Samnium Alla Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento il concerto diretto dal M° Gaetano Falzarano

Si concluderà domani, 4 gennaio, presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento la XXIV edizione di MusicometaSannio, la rassegna natalizia itinerante promossa e organizzata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio, per la direzione artistica del M°Carmine Ruggiero.

L’evento, in programma alle ore 19, vede la collaborazione della Provincia “Santa Maria Delle Grazie” dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e gode del patrocinio delle Acli sede Provinciale di Benevento.

La meravigliosa location ospiterà il Coro di Clarinetti Samnium diretto dal M° Gaetano Falzarano e i solisti Salvatore Ruggiero all’Oboe, Salvatore Tanucci, Leandro Fanelli e Sabrina Mercurio al Clarinetto. Ampio e suggestivo il programma che la formazione cameristica proporrà reinterpretando compositori autorevoli del periodo classico come Domenico Cimarosa della Scuola Napoletana e il ceco Franz Krommer.

Il concerto da camera prevede una seconda parte incentrata sul repertorio di canti natalizi con le voci di Bianca Petrone e Andrea Valentino. La rassegna, che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura musicale

attraverso concerti fruibili in locations ricche di arte e di storia che rievocano l’identità del territorio, vede il coordinamento dei MM° Pasquale Lanni, Gaetano Falzarano e Salvatore Fucci.