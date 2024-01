Venerdì 5 al Fatebenefratelli "Concerto Natalizio – Pregare Cantando il Gospel" Alle 18 nell'ospedale del rione Ferrovia a Benevento

Domani, 5 gennaio alle 18, presso l'Auditorium dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, su iniziativa del Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, ospiterà il “Concerto Natalizio – Pregare Cantando il Gospel” dedicato alla raccolta fondi per il Day Hospital Oncologico dell'Ospedale FBF. Protagonista sarà il “Miria’s Gospel Choir” di Benevento, che per questo concerto sarà accompagnato dalla pianista M° Emily Preziosa.

Il coro è costituito da 12 elementi suddivisi i quattro sezioni: soprani, contralti, tenori e bassi che lavorano assiduamente per portare avanti il grande progetto di Miria.

Il gruppo si avvale della collaborazione di molteplici Maestri che offrono gratuitamente il loro prezioso contributo: i pianisti Emily Preziosa, Mario Mongillo, Michele Della Ventura, il batterista Patrizio Palladino, il compositore Innocenzo Iannitelli, la teacher Melina Meola. La vocal coach del coro è il M. Pina Preziosa.

L’esordio sulla scena nazionale del “Miria’s Gospel Choir” di Benevento è avvenuto in occasione della XIII edizione del Concorso internazionale "Premio per la Pace". Nel maggio del 1999 partecipò alla Messa Solenne celebrata da Sua Santità Giovanni Paolo II in Piazza S. Pietro per la beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina.

Nel corso degli anni il gruppo corale si è cimentato in diversi generi musicali grazie alla maestria del suo primo Direttore il Maestro Miria Farina che, con la sua costante dedizione e passione per la musica, è riuscita a fare del canto l’espressione più sublime dell’animo umano. Nel Giugno del 2003 la scoperta del ritmo afro-americano, del calore del jazz, dell’energia dello swing hanno, poi, generato la grande passione per la musica gospel. Nell’Ottobre del 2004 il gruppo corale ha inciso in Germania il suo primo CD dal titolo "Gesù è Vivo!". La corale ha tenuto innumerevoli concerti per Enti e Associazioni ed ha sempre riscosso larghi consensi di pubblico e di critica. La prematura scomparsa di Miria non ha frenato bensì rafforzato il loro grande progetto, quello di “pregare cantando”.

Nel novembre del 2013, l’esperienza della Gospel Connection, il più grande raduno di musica Gospel in Italia, nella meravigliosa cornice di Assisi, ha fortemente entusiasmato la formazione del Miria’s Gospel Choir” che annualmente partecipa all’evento per arricchire la propria formazione musicale sotto la guida di maestri internazionali quali : Ronald Ixaac Hubbard, Trini Massie, M° Rodney Hubbard e Nikki Porter.