Alta tecnologia all'ospedale San Pio: nuova colonna laparoscopica Sistema di visione che permette di operare guardando immagini in Ultra Hd 4K

Investimenti ad alta tecnologia, presso l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “San Pio” di Benevento con l’acquisizione di una nuova colonna laparoscopica di ultima generazione 4K ULTRA-HD. L’apparecchiatura consegnata, negli ultimi giorni dell’anno, è già in uso da parte della UOC di Chirurgia Generale ed Oncologica diretta dal dottore Mario Annecchiarico.

Si tratta di un sistema di visione che permette al chirurgo che esegue l'intervento di guardare le immagini in uno schermo da 55 pollici ULTRA-HD 4K e contemporaneamente su uno OLED da 37 pollici con una qualità di immagini molto superiore rispetto agli schermi HD e Full HD che permette una magnificazione dell’immagine endoscopica e massima precisione nella identificazione di strutture anatomiche piccole o estremamente sottili come vasi sanguigni, linfatici e strutture nervose, a tutto questo si aggiunge la possibilità di avere una visione in fluorescenza, dopo la somministrazione di un farmaco (verde di indocianina) in corso di intervento, che fornisce importanti informazioni sia di carattere anatomico che di carattere funzionale al fine di migliorare l'outcome chirurgico del paziente.

Dopo l’introduzione della chirurgia Robotica, con l’acquisizione del sistema robotico daVinci nel 2021, con cui sono stati ad oggi eseguiti circa 350 interventi chirurgici presso l’Ospedale San Pio, questa acquisizione contribuisce a migliorare ulteriormente l’offerta di un approccio chirurgico mininvasivo di altà qualità ai pazienti sanniti.

Presso la UOC di Chirurgia Generale e Oncologica vengono eseguiti interventi per neoplasie prevalentemente di stomaco, pancreas, fegato, colon-retto e tiroide, ma anche interventi per patologia benigna con un approccio mininvasivo in più della metà dei casi, ed in particolare il 78% degli interventi per neoplasia del colon, il 75% per neoplasie del retto e il 70% per patologia gastrica maligna, percentuali molto al di sopra della media nazionale.

“Il nostro obiettivo è quello di dotare l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento di Tecnologie di ultima generazione per rendere sempre più moderne ed efficienti, le erogazioni prestate e garantire servizi ai cittadini con elevati standard di qualità delle cure “ - afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante