Arriva la befana a Santa Maria degli Angeli: un momento per grandi e piccini Domenica presso il Centro Solidale BeneAttivi Proloco Benevento

"Arriva la Befana a Santa Maria degli Angeli"" si chiama così l’appuntamento organizzato dal Centro Solidale BeneAttivi della Proloco di Benevento Samnium, in collaborazione con l'associazione "Culture e Letture APS" e l' Interact -Rotary Sponsored Club del Liceo Rummo Benevento.



Domenica 7 Gennaio dalle ore 11:00 presso il Centro Solidale BeneAttivi Proloco Benevento in via Enrico Maria Fusco i bambini e ragazzi con le loro famiglie riceveranno un regalo direttamente dalla Befana «un’occasione di comunione e condivisione molto bella che mostra quanto sia importante fare le cose insieme»



Tale iniziativa serve per ritrovare il gusto e la passione di lavorare di più insieme per il bene comune, in sinergia, mettendo da parte i propri interessi e personalismi, quello spirito di contrapposizione e quella rivalità che contraddistinguono la società.

L’Epifania e` un giorno che apre alla speranza, ci dice che qualcosa di nuovo e di diverso può ancora accadere e allora che sia per tutti noi un impegno.