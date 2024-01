Comunità montana del Fortore: al lavoro per assunzioni e servizio civile Il presidente Spina: subito al lavoro per affrontare e risolvere criticità e avviare programmazione

Subito al lavoro la Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore già riunita nei primissimi giorni del 2024 per deliberare e discutere su due importanti argomenti. La prima delibera per l'adesione e il via libera a presentare la manifestazione di interesse relativa all'Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per il programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027. Formalizzata anche la pubblicizzazione sul sito dell’ente del progetto di servizio civile che anche quest’anno vedrà impegnate ben 16 unità dislocate in varie sedi territoriali. Di assoluta rilevanza la partecipazione all’avviso pubblico del Dipartimento Politiche per la Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021/2027 che è indirizzato al completamento del fabbisogno dell’ente montano dove attualmente figurano ben 4 posti vacanti destinati ad aumentare a breve, a fronte di una dotazione organica che prevede 7 funzionari. Nel dettaglio la richiesta è per 5 posti da coprire individuati nel rispetto di quanto previsto dal bando: uno specialista della transizione ecologica, uno specialista della transizione digitale, un geologo e due specialisti in attività amministrativa e contabile.

"Unitamente agli assessori Giuseppe Addabbo e Gianfranco Mottola e al presidente del Consiglio generale Giacomo Falcone - spiega il presidente Zaccaria Spina - abbiamo affrontato subito le problematiche più immediate ed urgenti tra cui la partecipazione all’avviso pubblico per l'assunzione di personale. Il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021/27 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull’attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei. I costi del personale assunto, andranno poi a gravare sul Programma stesso per l’intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31/12/2029) e per il periodo successivo sul bilancio statale”. Quanto al progetto del servizio civile approvato e finanziato alla Comunità Montana anche quest’anno, intitolato “Alla scoperta del Fortore” e varato in collaborazione con Amesci, è stato pubblicato il bando per le domande dei giovani interessati. Esso è volto all’educazione e alla promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, della durata di 12 mesi. “Come sedi di svolgimento - sottolinea il presidente Spina - sono anche quest'anno previste 2 unità presso il comune di Baselice, 2 presso il comune di Foiano, 3 presso il comune di Castelvetere Valfortore, 2 presso il comune di Ginestra, 2 presso il Comune di Montefalcone, 2 presso il comune di San Bartolomeo in Galdo e 3 presso la sede della Comunità Montana”. “Il bando per l’adesione al Servizio Civile Universale scadrà il 15 febbraio del 2024 - conclude Spina - ed è rivolto a ragazzi dai 18 ai 28 anni per una durata di un anno con un compenso di 507,30 euro al mese. E’ già pubblicato sul sito ufficiale della Comunità Montana del Fortore dal quale tutti gli interessati e possessori di requisiti potranno scaricarlo per partecipare”.