Bronchiolite. "Bimbi sotto i sei mesi vanno preservati: no a luoghi affollati" Al San Pio la Befana dei Vigili del Fuoco e l'appello del direttore Uoc neonatologia con Tin, Cocca

“Evitate di portare i vostri bambini, fino ai sei mesi di età, in luoghi affollati, specialmente di altri bambini. La raccomandazione alle famiglie da parte di noi medici è quella di mantenere i neonati in luoghi preservati”.

Questo l'accorato appello che arriva dal dottore Francesco Cocca, direttore dell'Unità Operativa di Neonatologia con TIN, struttura complessa afferente al Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale San Pio di Benevento.

L'occasione è stata l'arrivo in reparto della Befana dei vigili del fuoco di Benevento che ha consegnato i doni ai piccoli pazienti dell'ospedale sannita dopo aver raggiunto il terzo piano del padiglione San Pio con l'autoscala dei pompieri.

“Quest'anno – ha evidenziato il funzionario dei vigili del fuoco, l'architetto Filomena Donato - oltre ai giocchi portiamo ai bambini e alle famiglie un messaggio di Pace. Un sorriso ai piccoli qui ricoverati e ai loro familiari che tutto il Corpo abbraccia con affetto”. Tradizionale iniziativa organizzata dal comando di Benevento con l'indispensabile e insostituibile supporto dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco in pensione.

“Un pizzico di gioia ai bambini ricoverati al San Pio dove mancavamo da prima del Covid” ha rimarcato il funzionario Giovanni Ferrara che ha poi voluto ringraziare la manager Maria Morgante e tutto lo staff ospedaliero sanitario ed amministrativo.

Ad accogliere “Gli angeli in divisa” il direttore dell'Unità, il dottore Francesco Cocca: “Grazie al Corpo dei Vigili del Fuoco che saluto anche a nome del direttore generale Maria Morgante. Un momento significativo per i bambini già provati anche per il fatto di vivere il giorno dell'Epifania in ospedale. Le istituzioni nei momenti importanti ci sono”.

Poi un bilancio sanitario sul reparto di pediatria con Tin: “Sentir parlare di bronchiolite fa paura ai genitori specialmente in questo periodo, ma con le terapie adeguate che somministriamo in pediatria - e nei casi dei bambini più piccoli in terapia intensiva – mi sento di tranquillizzare i genitori”. Di qui l'appello alle famiglie: I bambini piccoli vanno preservati e non portati in luoghi affollati”.

L'arrivo della Befana dei vigili del fuoco gradito omaggio per il lavoro incessante che quotidianamente svolgono i medici e gli infermieri nel reparto di Pediatria del San Pio. Un lavoro non certo semplice che si scontra con la cronica mancanza di medici di cui da tempo soffre il nosocomio sannita: “In questo momento siamo rimasti in pochi ad affrontare le esigenze sanitarie in questo reparto” ha spiegato il primario Maria Giovanna Limengelli.

“Stiamo lavorando a mille. Siamo solo quattro dirigenti medici e stiamo affrontando un aumento notevole dei ricoveri per le patologie respiratorie soprattutto nei lattantini o nei bimbi più grandi non solo per la bronchiolite ma anche per le bronchiti e polmoniti”.

Dalla dottoressa Limongelli poi un messaggio ai giovani medici: “Qui si lavora davvero bene. Il San Pio è un ambiente familiare. E' in atto il concorso e la speranza è di avere presto giovani medici per formare un'equipe piena di passione per il nostro mestiere”.