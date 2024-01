Fabbriche Riunite a Linea Verde: dolci protagonisti Rosa: orgogliosi di raccontare le nostre tradizioni

Una storia che dura da oltre cent'anni e che torna protagonista anche per queste festività. Parliamo dell'azienda Fabbriche Riunite di Benevento, che dopo aver concluso un 2023 ricco di impegni e nuove sfide, ha dato inizio al nuovo anno partecipando alla puntata della nota trasmissione Rai 'Linea Verde' andata in onda per l'Epifania e dedicata alle bellezze del Sannio. E per l'occasione l'azienda di viale Principe di Napoli ha preparato i dolci più iconici: dalla 'copeta' al torrone bianco.

I dolci della tradizione beneventana

“Una puntata in cui abbiamo illustrato la tradizione del torrone beneventano che noi realizziamo ancora seguendo le ricette che portiamo avanti da un oltre un secolo”, spiega Mario Rosa della storica azienda di Benevento.

Un impegno che oggi guarda al futuro, rivolge attenzione ai giovani del territorio e alle nuove tecnologie: “Siamo ormai alla terza generazione, ci avviamo alla quarta generazione e ci riempie di orgoglio essere presente sul territorio come azienda che continua a produrre e a garantire anche nuove possibilità occupazionali”.

Tradizione e nuove tecnologie

Tante, come detto, le collaborazioni ed i progetti già realizzati nel corso del 2023: “Abbiamo fatto iniziative importanti, come con la scuola Alberghiera. Ed è un'azienda che continua sempre ad innestare un processo di innovazione che accompagna la tradizione”. Ed infatti anche per l'Epifania spazio ai dolci tipici ma con l'ausilio delle nuove tecnologie come l'utilizzo “della blockchain che tramite un qr-code consente al consumatore di conoscere con certezza i prodotti scelti”.