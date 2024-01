San Francesco di Sales: l'Arcivescovo Accrocca celebra per i giornalisti Il 24 gennaio in occasione del patrono dell'informazione

In concomitanza con la memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, S.E. mons. Felice Accrocca desidera riunire tutti gli operatori della comunicazione impegnati nell’ambito della diocesi di Benevento. L’incontro si terrà mercoledì 24 gennaio alle ore 11,30 nel palazzo arcivescovile in piazza Orsini; in serata S. E. l'arcivescovo celebrerà la s. messa in Cattedrale alle ore 18,30 (cappella del Santissimo Sacramento). Lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 17, nella Biblioteca “F. Pacca” si terrà un convegno sull’intelligenza artificiale e giornalismo.