Emergenza vandalismo: ripartire dai ragazzi Le proposte del laboratorio pedagogico Don Lorenzo Milani, inaugurato al Rione Libertà

Pali dell'illuminazione divelti, cartelloni imbrattati, panchine e giostrine danneggiate. Solo alcuni degli episodi che si ripetono a Benevento indicando che il fenomeno del vandalismo è in crescita.

Azioni di cui spesso sono responsabili giovanissimi. Prova a far fronte a queste difficoltà il progetto educativo promosso in città nell'ambito delle attività della Comunità Educante "Insieme per Benevento" della Parrocchia S. Modesto in collaborazione con l'associazione Io X Benevento. Si tratta del laboratorio pedagogico “Don Lorenzo Milani”, recentemente inaugurato, in via Firenze.

“Proviamo a far fronte a bisogni complessi combattendo le emergenze, per cui la Campania ha purtroppo meritato la maglia nera, della dispersione scolastica e della povertà educativa” spiega Giuseppe Schipani dell'associazione IoXBenevento “Si tratta di chiari effetti del disagio giovanile – prosegue – occorre partire da lontano. Un problema che si è acuito durante la pandemia con il ritiro sociale. Oggi ci ritroviamo di fronte ad un grande problema che va affrontato con un intervento comunitario”.

Ricorda dunque la nascita della comunità educante, con un patto nato per il Rione Libertà e poi esteso all'intera città.

“Da allora abbiamo messo in campo un intenso lavoro per analizzare il contesto, poi il confronto e l'analisi e l'attivazione di uno sportello, ancora attivo, di ascolto dedicato ai più giovani. Dopo aver rilevato i bisogni dei ragazzi abbiamo messo in campo una fase di coprogettazione per poi elaborare varie proposte. Alcune, come il laboratorio pedagogico sono già state avviate, altre dovranno ancora cominciare”.

Opzioni importanti che affiancano le tradizionali attività di supporto allo studio per contrastare il fenomeno della povertà educativa. “Il laboratorio pedagogico Don Lorenzo Milano è un punto di riferimento per il Rione Libertà e non solo – prosegue ancora Schipani – nato per rispondere ad una domanda precisa di un rione popoloso che aveva bisogno di un discorso del genere. Il laboratorio, oltre al potenziamento delle competenze, offre un luogo sicuro per i ragazzi con molte attività: laboratori culturali ma anche, attraverso una equipe multidisciplinare, consulenze psicologiche, sociologici chiaramente in modo totalmente gratuito. Da lì proviamo a prevenire fattori di devianza ed insegniamo a gestire i sentimenti e la rabbia”.