Disegna la tua Benevento LibrAria: ecco i premiati Il concorso promosso dal Comune ha premiato i disegni dei ragazzi

Si è tenuta ieri pomeriggio, domenica 7 gennaio, la Cerimonia di Premiazione dei vincitori del concorso “Disegna la tua Benevento LibrAria”, promosso dal Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche - in collaborazione con l’Associazione ADA per i Diritti degli Anziani di Benevento. L’evento conclusivo di InCanto di Natale si colloca nell’ambito delle attivita` promozionali di Benevento “citta` che legge” 2023, ed e` inserito nel progetto per la candidatura di Benevento a Capitale italiana del Libro.

“Disegna la tua Benevento LibrAria” ha registrato un’ampia ed entusiasta partecipazione da parte delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della citta`, che hanno partecipato numerose e soprattutto con una ricca varieta` di proposte di qualita` delle opere realizzate dai giovanissimi autori.

Nel corso dell’evento, condotto dal giornalista Luca Romano, sono intervenuti: il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro; l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini; il presidente della Commissione Cultura, Mara Franzese; i consiglieri Adele De Mercurio e Giovanna Megna, quest’ultima anche nella veste di referente provinciale di Nati per Leggere, nonché la referente per la città di Benevento, Claudia Lamparelli, i referenti della lettura e dell’arte e delle altre forme di espressione creativa degli istituti scolastici partecipanti.

I saluti istituzionali hanno introdotto la cerimonia di premiazione, che ha preso il via con la presentazione della giuria, composta da Grazia Gotti, Maria Cristina Donnarumma, Romolo De Pierro, Fiorella Severino, Giuseppina Colangelo e Cinzia Chiumiento. Sono stati presentati e mostrati al pubblico presente in sala tutti i disegni in concorso, per i quali sono stati chiamati sul palco e presentati tutti i giovanissimi concorrenti finalisti, ai quali è stato donato un libro tratto dall’Albero di Natale composto di libri acquisiti dall’associazione ADA di Benevento.

A chiudere la serata, il tanto atteso annuncio dei vincitori del Premio “Disegna la tua Benevento LibrAria”, per l’utilizzo dell’immagine che accompagnerà il piano comunicazione nel 2024.

Il premio è andato ex aequo a

• ALESSIA MARIA D’AMBROGIO I.C. G. MOSCATI III B

• SARA REPPUCCI I.C. G.B. LUCARELLI II D



La serata all’insegna della promozione della cultura del libro e della lettura si è poi conclusa con l’intervento, nel foyer del teatro, dell’Editore Graus Edizioni, che ha omaggiato i presenti con i 1000 libri donati alla città nel corso di InCanto di Natale per la composizione dell’Albero della Cultura, allestito ad ornamento di una delle vetrate di ingresso del Teatro Comunale di Benevento.