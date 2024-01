Benevento: De Luca poserà la prima pietra della nuova cittadella sanitaria Asl Il Governatore aprirà i lavori in Via Delcogliano

Con la solenne posa della prima pietra in via Delcogliano a Benevento, domani 10 gennaio 2024 alle ore 13,30, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aprirà ufficialmente i lavori per la realizzazione della Cittadella Sanitaria. Un momento storico che simboleggia l'impegno costante e lungimirante dell’Asl e della Regione Campania nel fornire servizi sanitari avanzati e accessibili.

Il progetto, accuratamente sviluppato e perfezionato nel tempo, in risposta alle mutevoli esigenze di salute della comunità, è stato redatto dall’Asl e presentato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale che ha accolto la proposta nell'ambito del Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88, approvando un finanziamento di oltre 6 milioni di euro e dimostrando il riconoscimento istituzionale del valore di questa iniziativa.

Il DG dell’Asl sannita, Gennaro Volpe, è lieto di accogliere, con le autorità cittadine, il presidente De Luca che darà inizio ai lavori dell’ambizioso progetto il quale, oltre a rispondere alle necessità sanitarie della comunità, mira a essere un faro di innovazione e efficienza nel panorama regionale.