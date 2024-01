Pics, Pd: "A Piazza Pacca fallimento annunciato" "Cominciato male, continuata peggio: ora ci sono 160mila euro di rosso"

Il Pd attacca sui progetti Pics, col gruppo che in merito a Piazza Pacca scrive: “Un fallimento annunciato. Il progetto Pics di piazza Cardinal Pacca non poteva che finire male. D'altronde male era cominciato. E più volte, in tanti - a partire da associazioni e consiglieri comunali - ci avevano provato a far ragionare l'amministrazione, evidenziando criticità e limiti di una proposta nata senza né capo né coda e nel tempo addirittura peggiorata. Più che i 160mila di “rosso” dovuti alla mancata rendicontazione nei tempi previsti, infatti, a far rabbia è l'occasione sprecata: potevamo investire risorse per scavi archeologici utili magari a dotare Benevento di una ulteriore area attrattiva per i turisti e invece si è optato per un inutile info-point turistico che come unico effetto produrrà più traffico e maggiori disagi per residenti e commercianti. All'amministrazione poniamo dunque un interrogativo: ne è valsa la pena? Per una volta, però, siate sinceri nel rispondere”.