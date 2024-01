De Luca a Benevento: le novità per la sanità delle aree interne Il Governatore nel Sannio

Vincenzo De Luca all'ospedale San Pio di Benevento. Il Presidente della Regione Campania ha anticipato la sua visita in città per una mattinata tutta dedicata alla sanità. Il Governatore è già in ospedale dove è stato accolto da Maria Morgante, direttore generale dell’azienda ospedaliera e dall'intero management.

Il nosocomio sannita, infatti, si arricchisce da oggi di due nuovi reparti : Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata-Centro Pma e dell'Utic con Emodinamica Interventistica, affidati rispettivamente alla direzione dei dottori Alfredo Nazzaro e Mariano Scherillo.

La mattinata prosegue, dopo l'appuntamento in ospedale, in via Delcogliano a Benevento, con la solenne posa della prima pietra per la realizzazione della Cittadella Sanitaria. Qui a fare gli onori di casa il dg dell'Asl sannita Gennaro Volpe. Un momento storico che simboleggia l'impegno costante e lungimirante dell’Asl e della Regione Campania nel fornire servizi sanitari avanzati e accessibili.

Il progetto, accuratamente sviluppato e perfezionato nel tempo, in risposta alle mutevoli esigenze di salute della comunità, è stato redatto dall’Asl e presentato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale che ha accolto la proposta nell'ambito del Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88, approvando un finanziamento di oltre 6 milioni di euro e dimostrando il riconoscimento istituzionale del valore di questa iniziativa.