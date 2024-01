De Luca a Benevento: al San Pio due eccellenze nazionali, siamo orgogliosi Il Governatore in visita a Benevento, giornata dedicata alla sanità

"Una giornata storica per la sanità di Benevento e dell'intero Sannio. Qui finalmente due eccellenze nazionali. C'è da essere orgogliosi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca dopo aver visitato e inaugurato i nuovi reparti all'ospedale San Pio di Benevento: il centro per la procreazione medicalmente assistita e l'Utic con Emodinamica Interventistica.

"Così salviamo la vita delle persone, e ricordiamo che come sanità campana continuiamo ad avere fondi e dipendenti in meno rispetto all'intero Paese". Poi ha annunciato: "Lavoreremo per il personale intercettando nuovi medici specialisti per rinforzare il pronto soccorso" ha detto ancora De Luca che per l'ospedale di Sant'Agata dei Goti ha poi annunciato la partenza della convenzione con il Pascale di Napoli.

"La sanità pubblica sta colando a picco - ha concluso - uccisa da questo Governo e da quelli precedenti".