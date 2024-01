Cittadella sanitaria di Benevento, l'invito di De Luca: stringiamo i tempi Il Governatore ha posato la prima pietra per la struttura Asl di via Delcogliano

“Una giornata entusiasmante, stringiamo i tempi e tentiamo di raggiungere l'obiettivo il prima possibile”.

Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha esordito alla posa della prima pietra per la nuova cittadella sanitaria dell'Asl in via Delcogliano.

“Faremo di tutto per avvicinare la nostra sanità ai cittadini – ha proseguito De Luca - stiamo lavorando per estendere la rete di medicina territoriale, soprattutto con i centri anti diabete: unica regione in Italia. Chiaramente quando si vive in comuni lontani dall'area metropolitana è difficile anche selezionare il personale medico ma la giornata di oggi ci da però grande entusiasmo”.

La cittadella dovrà fornire servizi sanitari avanzati e accessibili.

Il progetto, accuratamente sviluppato e perfezionato nel tempo, in risposta alle mutevoli esigenze di salute della comunità, è stato redatto dall’Asl e presentato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale che ha accolto la proposta nell'ambito del Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88, approvando un finanziamento di oltre 6 milioni di euro e dimostrando il riconoscimento istituzionale del valore di questa iniziativa.

“Oggi diamo ufficialmente il via ai lavori per la cittadella sanitaria – ha spiegato il direttore generale Gennaro Volpe -. Un centro che si compone di tre edifici il più importante dedicato alla salute mentale, poi il dipartimento di prevenzione (vaccinazioni e screening) e la palazzina per la direzione strategica. Con questo intervento, che speriamo di realizzare in due anni, riusciremo a chiudere fitti passivi per circa 600mila euro annui. Lavoriamo anche per il personale con più di duecento persone assunte solo nell'ultimo anno”.