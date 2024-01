"7 cancelli": teatro alla casa circondariale di Benevento Per il progetto “Mandragole in transizione” dell’associazione Exit Strategy

Il 30 gennaio, alle ore 10 presso la Casa Circondariale di Benevento andrà in scena lo spettacolo “7 cancelli” ideato da Enzo Mirone, Alda Parrella e Ilaria Masiello.



Sette sono i cancelli da attraversare, sette le prove da superare, sette i momenti che scandiscono un’esistenza. Ci sono passi che disegnano spazi, parole che si aggiustano a farsi domande, pietre da scagliare, gesti del dentro e gesti del fuori, memorie condivise e giochi di leggerezza, equilibri da mettere alla prova e per tutto ci vuole una misura, per un cuore o per un vestito… un cuore al centro e la stessa distanza da un muro a l'altro della stanza.



L’evento rientra all’interno del progetto “Mandragole in transizione” dell’associazione Exit Strategy di Benevento che ha proposto per tutto il 2023 un laboratorio teatrale e un laboratorio fotografico con la popolazione femminile della casa circondariale. In questa occasione sarà allestita anche l’anteprima della mostra fotografica “Ristrette” a cura di Valentina Leone.



Il progetto finanziato dall’otto per mille della Chiesa valdese nasce dall’idea sia di potenziare le attività che l’associazione da tempo porta avanti in collaborazione con la Casa Circondariale di Benevento, sia di pensare al carcere anche come istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie in esso presenti vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo attraverso il teatro e la fotografia.



Il laboratorio teatrale ha avuto il supporto esterno della regista Linda Ocone, il laboratorio fotografico ha avuto un focus di formazione con la fotografa documentarista Paola Bruno.