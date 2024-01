L'Università inaugura anno accademico: lectio magistralis di Molinari Il 26 gennaio all'Auditorium di Sant’Agostino di Benevento

Il prossimo 26 gennaio 2024, alle ore 11, l'Università degli Studi del Sannio darà il via ufficiale all'Anno Accademico in una cerimonia solenne che si terrà presso l'Auditorium di Sant'Agostino. Il programma prevede una serie di interventi, con illustri personalità del panorama locale e nazionale. Il Sindaco di Benevento, Clemente Mario Mastella, aprirà la cerimonia con i suoi saluti, seguito dalla relazione inaugurale del Rettore Gerardo Canfora. Gli interventi successivi saranno affidati a Raffaele Lucariello, in rappresentanza della componente studentesca, Henintsoa F. N. Edmond, per la comunità studentesca internazionale, e ad Antonella De Blasio, rappresentante del personale tecnico amministrativo.

La lectio inauguralis sarà tenuta da Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, dal titolo "Mediterraneo conteso, l’occasione per l’Italia". Un'analisi approfondita che promette di offrire spunti di riflessione fondamentali su una realtà complessa in cui il nostro Paese, geograficamente centrale, gioca un ruolo chiave.

Successivamente, il prorettore dell'Università degli Studi del Sannio Giuseppe Marotta terrà una prolusione dal titolo Unisannio: Università delle aree interne.

Affronterà nel suo intervento la rilevante questione della polarizzazione dello sviluppo, esplorando vie possibili per la crescita dei territori al margine. Chiuderà la cerimonia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube di Unisannio.