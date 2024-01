Residenti centro storico: bene linea dura, ora si rispettino le regole Il Comitato apprezza la stretta varata da Palazzo Mosti e chiede che sia estesa anche ai vicoli

“La stretta per il centro storico di Benevento? Siamo davvero soddisfatti ora si tenga fede a quanto annunciato”.

Il Comitato di Quartiere della zona Corso Garibaldi si dice entusiasta della linea dura varata dall'amministrazione comunale per garantire maggiore decoro e l'applicazione più stringente delle regole che riguardano la zona a traffico limitato.

Una richiesta reiterata da tempo e che anzi i cittadini chiedono sia estesa anche ai vicoli che costeggiano corso Garibaldi.

“Che vi siano regole più stringenti a noi non può che fare piacere – esordisce il presidente del gruppo, Luigi Marino - il problema è che troppe volte si vedono ordinanze, anche corrette, ma non applicate. Nel caso specifico abbiamo letto che la disposizione è relativa solo al corso Garibaldi e al Patrimonio Unesco ma crediamo bisognerebbe estendere quelle regole anche ai vicoli che accedono sul Corso o, come mi è stato segnalato da più parti, a tutta la zona retrostante alla Basilica di San Bartolomeo Apostolo”.

E se nelle prime ore di maggiori controlli della municipale è già stata elevata qualche contravvenzione il comitato manifesta scetticismo riguardo all'applicazione a lungo termine delle nuove disposizioni.

“Ci sono elementi di grande criticità – prosegue Marino - e purtroppo riteniamo che quanto annunciato possa risolversi con un niente di fatto come è già accaduto in altri casi analoghi e precedenti. Abbiamo letto e ascoltato dell'impegno dichiarato dal vicesindaco e dei controlli della polizia municipale ma quel che viene scritto deve poi essere applicato altrimenti è inutile”.