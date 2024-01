Hortus Conclusus: nuove aperture garantite da dipendenti comunali Raggiunta l'accordo per la gestione del giardino museo del Maestro Paladino

"L'Hortus conclusus sarà aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 20:00 (con una chiusura settimanale il lunedì, a meno che non ricada in un giorno festivo)", è quanto annuncia in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il Comune garantirà l'apertura con risorse umane proprie, attraverso la turnazione di dipendenti dell'Ufficio Cultura.

"La codificazione precisa e definitiva degli orari di apertura dell'Hortus Conclusus rappresenta un tassello fondamentale per un'organizzazione efficiente dell'accoglienza turistica nei luoghi pubblici. L'Hortus, riqualificato con i fondi Pics e inaugurato alla presenza del Maestro Paladino e del Ministro della Cultura Sangiuliano, è un gioiello della vasta offerta culturale cittadina: garantendo una fruizione piena e funzionale potenziamo il percorso di valorizzazione e promozione di questo gioiello su cui punteremo come uno dei luoghi-simbolo della bellezza cittadina. Ringrazio la Protezione civile per il supporto fornito fino al 31 dicembre e il dirigente e i dipendenti del Settore Cultura per aver compreso l'importanza di tenere aperto un sito di tale valore", conclude il Sindaco.