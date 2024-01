Contributi Covid e Distretto delle Streghe: prorogata la scadenza dell'avviso Un ristoro importante, con dotazione complessiva di 5 milioni di euro

L’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone comunica che la Regione Campania ha prorogato alle ore 12:00 del 24 gennaio 2024 il termine di scadenza dell’avviso pubblico pubblicato sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania) relativo alle misure connesse a fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid, per la concessione di contributi a fondo perduto per le attività economiche localizzate nell’ambito dei Distretti del Commercio, formalmente riconosciuti negli elenchi regionali.

“Il Distretto delle Streghe – ricorda l’assessore Ambrosone – è stato formalmente inserito nell’albo regionale con decreto dirigenziale del 13 novembre 2023. Grazie a questo risultato ora le imprese localizzate entro il perimetro geografico del Distretto delle Streghe (la cartografia è consultabile al seguente link https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AF09D3SZ6Jiw8XP-ohe4SjsWWaP8pyA&usp=sharing) potranno fruire di importanti contributi una tantum per variazione, in diminuzione, di fatturato complessivo tra 2020 e 2019. Si tratta di un ristoro importante, con dotazione complessiva di 5 milioni di euro, per alleviare le difficoltà che piccole e medie imprese sono state costrette a fronteggiare durante l’emergenza Covid".