Albo degli operatori locali per l’erogazione di voucher per il tempo libero L'assessore Coppola: frutto di un’ampia condivisione di intenti tra l’Ambito B1 e il partner

L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che lunedì 15 gennaio sarà pubblicato sul sito di Projenia Scs (cwww.projeniawork.net) il bando per la costituzione di un albo degli operatori locali per l’erogazione di voucher finalizzati all’acquisto di beni e servizi per il tempo libero e la cultura assegnati ai destinatari di progetti già precedentemente individuati.

Possono partecipare all’iniziativa imprese, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed altri enti del Terzo Settore che abbiano sede legale e/o operativa nell’Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) e la cui attività ricada nella vendita ed erogazione di beni e/o servizi afferenti ad una delle seguenti categorie: tecnologia e elettronica, attività fisica e sport. arte e intrattenimento, cultura e letteratura; esperienze e turismo e formazione.

Ciascun voucher, del valore di € 1.1247.00, potrà essere speso attraverso la Piattaforma Inclusion nella quale saranno inseriti gli operatori economici che faranno domanda e che avranno a disposizione una vetrina virtuale espositiva. L’avviso sarà aperto fino al 31 dicembre 2024.

“L’iniziativa – spiega l’assessore Carmen Coppola - è frutto di un’ampia condivisione di intenti tra l’Ambito B1 e il partner Projenia Scs e consentirà di rafforzare oltremodo le numerose attività che l’Ambito B1 svolge in favore delle persone in condizione di disabilità e vulnerabilità sociale”.

Gli operatori economici interessati a partecipare devono manifestare la loro adesione compilando il modulo online all’indirizzo www.inclusionambitob1.it/abilitazione-operatori-economici e caricando la documentazione richiesta (firmata digitalmente in p7m dal legale rappresentante). Per maggiori informazione è possibile consultare l’avviso al seguente indirizzo: www.inclusionambitob1.it