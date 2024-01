L'organista Maria Mokhova in concerto alla Cattedrale Particolare appuntamento con l'esibizione all'organo a canne

Benevento e l’organo a canne del Duomo protagonisti per la tappa italiana dell’organista russa Maria Mokhova. Dalle 19:30 di sabato 20 gennaio, la Cattedrale si accende in un concerto donato al capoluogo sannita sulle note di JS Bach, J.Boëllmann e Z.Gárdony. Sarà la pianista/organista Maria Mokhova a rendere vivo il bellissimo organo a canne Mascioni, installato nel 1965, nella cattedrale metropolitana di Santa Maria de Episcopio, conosciuto comunemente come duomo di Benevento. Il professore associato della scuola superiore di musica sacra di Heidelberg, sabato 20 gennaio dalle 19:30, offrirà la sua esibizione in collaborazione con l’associazione locale DOT a.p.s. e l'arcidiocesi metropolitana dell’omonima cattedrale che invitano tutta la cittadinanza.

Non è comune poter assistere ad un concerto di organo a canne in quanto può essere suonato solo sulle note riconosciute nell’ambito della musica sacra, essendo questi strumenti situati principalmente in luoghi di culto. L’associazione DOT vuole infatti fornire un luogo di aggregazione utile a produrre un contagio delle idee, per aiutare i cittadini a costruire progettualità personali e comunitarie.Per portare avanti questa visione, ha invitato l’artista come formatrice per un laboratorio che prevede anche l’esibizione presso la cattedrale.