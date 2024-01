Unpli Benevento: 129 posti disponibili in tutta la provincia per servizio civile Il presidente Mazzeo: le Pro Loco sono le protagoniste dello scambio generazionale

Servizio Civile Universale, giovani e Pro Loco: la mission messa in campo dall’Unpli Benevento. Il 22 dicembre è stato Pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari. Un'opportunità unica si apre per i giovani della provincia di Benevento, con l'annuncio dell’Unpli Benevento riguardo ai 129 posti disponibili per operatori volontari nelle varie sedi di accoglienza dell’Unpli Benevento.

Candidature aperte per il progetto Varietà culturale e idiomi nella Terra delle Janare. “Il Sannio è una terra autentica, le Pro Loco sono le protagoniste dello scambio generazionale – così Renzo Mazzeo, Presidente UNPLI Benevento – un risultato straordinario, con numeri in crescita anno dopo anno.

Gli operatori volontari selezionati avranno l'opportunità di vivere un’occasione di formazione, di crescita personale e professionale, valorizzando le comunità locali, per promuovere lo spirito di appartenenza e la mission delle Pro Loco delle nostre aree interne”. Orgoglio e soddisfazione per Mazzeo, anche Responsabile Regionale del Servizio Civile UNPLI Campania, il quale sottolinea il trend di crescita del Servizio Civile a livello regionale e gli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo quadriennio grazie alla collaborazione sinergica con l’UNPLI Campania e i comitati provinciali.

L'Unione Nazionale Pro Loco Italia (UNPLI), guidata dal Presidente Antonino La Spina, sta giocando un ruolo chiave nel coinvolgere giovani dinamici nella promozione del territorio e della cultura locale e l’UNPLI Campania si aggiudica un ruolo primario nella promozione del Servizio civile.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.