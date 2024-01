Picco influenzale nel Sannio. I medici di famiglia: sintomi non banali Il dottore Milano: raddoppiate visite domiciliari e centinaia di telefonate. Il filtraggio c'è

Nel Sannio già da qualche giorno si è registrato il picco di casi di influenza stagionale. Un'influenza quest'anno caratterizzata da febbre molto alta e altri sintomi che “banali non sono” come ha rimarcato il dottore Luca Milano, specialista in Medicina generale e vicepresidente dlel'Ordine dei medici sanniti, che accende i riflettori anche sui sintomi della patologia che spesso si intreccia con il Covid.

Coronavirus che con la sua ultima variante sta interessando tantissime persone. Il telefono del dottore Milano suona - o meglio vibra – in continuazione durante l'intervista. Sono ovviamente i tanti pazienti che chiedono un appuntamento in studio o di poter essere visitati a domicilio. Tantissime, infatti sono le richieste per i medici di base che in queste settimane si trovano ad affrontare giornate interminabili nonostante la massiccia dose di vaccini antinfluenzali somministrati in autunno. “Resta fondamentale la vaccinazione” ha più volte rimarcato il dottore Milano che ha poi risposto anche a chi chiede un maggiore filtraggio per evitare l'ingolfamento dei pronto soccorso. (GUARDA E ASCOLTA L'INTERVISTA)