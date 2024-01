Zona pedonale: le serviva bombola ossigeno ha dovuto trasportarla il farmacista Il Presidente dell'ordine Manna scrive al sindaco: garantire agibilità anche per le aree pedonali

"Ribadendo la disponibilità di questo Ordine a interagire col competente Assessorato del Comune di Benevento al fine di elaborare congiuntamente un calibrato piano di rafforzamento del servizio di assistenza farmaceutica comunale, deve segnalarsi la connessa problematica relativa all’accesso delle farmacie situate nell’ambito dell’area pedonale del centro cittadino".

Parte da qui il presidente dell'ordine dei Farmacisti di Benevento, Maurizio Manna che ha scritto al sindaco Mastella ( e per conoscenza al Prefetto e al direttore dell'Asl).

"L’occasione - prosegue - è data dal grave episodio verificatosi nel pomeriggio di sabato (13 gennaio), allorquando ad una utente munita di regolare prescrizione di ossigeno-terapia destinata ad un parente gravemente ammalato, è stato impedito, dalla pattuglia di polizia municipale in servizio, il raggiungimento in auto della farmacia di turno, sita in piazza Santa Sofia, per il ritiro della relativa bombola.

All’esito di inutili insistenze da parte dell’utente che aveva urgenza di approvvigionarsi dell’indispensabile presidio salvavita e di fronte all’ostinato diniego dei vigili coinvolti, il titolare della farmacia, per risolvere il problema e garantire l’urgente prestazione, ha dovuto caricarsi in spalla la bombola e raggiungere l’auto dell’assistita parcheggiata al di fuori dell’area pedonalizzata.

Il tutto interrompendo, per il tempo necessario, la propria attività professionale.

Dunque, restando in attesa di un suo gentile invito al tavolo tecnico previsto per concordare il migliore riassetto possibile dell’organizzazione dei turni di servizio cittadini, deve segnalarsi, in uno con l’increscioso accadimento descritto, la non più differibile necessità di rimuovere qualsivoglia irragionevole barriera all’accesso delle farmacie di turno, garantendo all’utenza la piena agibilità anche delle zone pedonalizzate".