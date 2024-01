Al San Pio un corso per la scheda di dimissioni riabilitativa Giovedì l'approfondimento per il settore sanitario

Giovedì, 18 gennaio, alle ore 9 si terrà, presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie, dell’AORN San Pio il “Corso Tracciato SDO R- SDO Riabilitativa, introduzione della SDO riabilitativa” con l’obiettivo, di approfondire la appropriata codifica della Scheda di Dimissioni Riabilitativa in applicazione del recente DM 165/2023, regolamento che integra e aggiorna le precedenti norme sulla disciplina del flusso informativo sui dimessi dalle strutture di ricovero pubbliche e private. Dal 1° gennaio 2024 tutte le regioni e le province autonome sono tenute ad attuare gli adempimenti richiesti ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.

Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti in tutto il territorio nazionale. La SDO, grazie alla ricchezza di informazioni contenute, non solo di carattere anagrafico, amministrativo, ma anche clinico, è diventata uno strumento fondamentale per un’ampia gamma di analisi ed elaborazioni, che spaziano dagli ambiti a supporto dell’attività di programmazione sanitaria al monitoraggio dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera e dei Livelli Essenziali di Assistenza, all’impiego per analisi degli altri livelli di assistenza nonché per analisi di carattere più propriamente clinico –epidemiologico e, quindi, di rappresentarne il prodotto assistenziale anche in termini di esito.

Questo progetto formativo accreditato sarà un momento di approfondimento sui punti salienti del Decreto del 5 Agosto 2021 e del parere favorevole della Conferenza Stato-Regione, nell’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili e di miglioramento degli esiti positivi dei trattamenti riabilitativi in ambito ospedaliero che definisce i criteri di appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera dei pazienti adulti (codice 56, codice 75 e codice 28) di tipo neurologico, pneumologico, cardiologico, ortopedico (MDC 1-4-5-8).

Il corso si aprirà con l’intervento del Direttore Generale Maria Morgante, seguiranno gli interventi: dell’ing. Immacolata Collarile- Responsabile Flusso SDO Aorn San Pio e Responsabile Scientifico del Corso, della Dr.ssa Roberta Giordana –Referente Flussi Informativi Area Ospedaliera-Mobilità

Sanitaria So.Re.Sa SPA, del Dr Marcello Lamberti Dirigente DMP AORN SAN PIO, del dr Carmine Taranto-Referente So.Re.Sa per lo sviluppo del cruscotto indicatori NSG-PNE e stesura del nuovo tracciato in XML per le SDO e SDO-R e relativi nuovi controlli; della dr.ssa Rita Pagnotta del Servizio Ispettivo e Sanitario e Socio Sanitario Regione Campania.

“L’ uniformità compilativa della SDO consentirà un flusso di informazioni fondamentale, per qualificare le principali patologie responsabili di quadri clinici disabilitanti che necessitano di ricovero riabilitativo ospedaliero. L’obiettivo generale è offrire, omogeneamente a tutti i cittadini, assistenza riabilitativa nelle diverse fasi del percorso di cura finalizzato ad acquisire il massimo livello di autonomia, di indipendenza e di qualità di vita, compatibilmente con le potenzialità residue a seguito dell’evento malattia o dell’evento traumatico- afferma il Direttore Generale Maria Morgante.

Il progetto è rivolto al personale sanitario di tutte le UO che compilano le SDO, sia ricoveri ordinari che DH/DS”.