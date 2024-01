Rete sannita "NO Autonomia Differenziata": protesta il 16 gennaio a Benevento Domani, martedì alle 17.30 a piazza IV Novembre

“La Rete Sannita NO Autonomia Differenziata” chiama i cittadini a manifestare tutta la loro contrarietà al progetto governativo dell’autonomia differenziata delle regioni, il cui cammino in questi giorni ha avuto una accelerazione con la calendarizzazione dell’apposito disegno di legge al Senato per il prossimo 16 gennaio.

Se approvata, l’autonomia differenziata aggraverebbe le attuali differenze tra territori deboli e territori forti e tra le diverse classi sociali, costituirebbe un ritorno al passato. Siamo in presenza di un tentativo di disunire l’Italia senza precedenti: lo sbocco finale sarebbe l’aumento delle già pesanti disuguaglianze, sociali ed economiche.

“La Rete Sannita NO Autonomia Differenziata” ritiene necessario e possibile ostacolare questa “secessione dei ricchi”, attraverso l’unità di intenti della cittadinanza, del mondo dell’associazionismo e sindacale, della società civile, delle rappresentanze politiche e istituzionali che non condividono il progetto governativo. Non è il momento di tirarsi indietro!

Contemporaneamente all’avvio della discussione in Parlamento, sono previste manifestazioni di protesta in tante città italiane. A Benevento ci vedremo in piazza IV Novembre, martedì 16 gennaio, ore 17.30.