Entra in funzione l'ascensore Via Annunziata-Via dei Mulini Per consentire la mobilità sostenibile

E' stato inaugurato oggi l’ascensore realizzato all’interno dei giardini intitolati all’onorevole Alberto Simeone nei pressi di Palazzo Mosti.

“L’ascensore rientra - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - nell’ambito dei lavori di mobilità sostenibile realizzati all’interno del centro storico e consentirà l’accesso da via dei Mulini a via Annunziata anche alle persone diversamente abili, che possono utilizzarlo in assoluta autonomia. L'opera non solo funge da collegamento con Palazzo Mosti ma anche col centro storico, trovandosi a pochi passi da Piazza Roma. E' pienamente realizzato con l'ascensore l'obiettivo alla base del progetto e cioè promuovere forme di mobilità sostenibile”.

Il piano ascensore è raggiungibile da via dei Mulini attraverso un sistema di rampe a norma e da via Annunziata attraverso il cortile laterale al corpo staccato di Palazzo Mosti. L’area sarà dotata di un impianto di videosorveglianza e sarà chiusa al pubblico nelle ore notturne per motivi di sicurezza.