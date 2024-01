Giovani a lezione dai costruttori... uno sguardo al futuro Il presidente dell'Ance di Benevento Mario Ferraro ha incontrato gli allievi del Galilei Vetrone

“Nel Sannio, e in tutta Italia, mancano figure professionali e operai specializzati nel nostro settore. E dunque siamo vicini alle scuole per rilanciare il messaggio e chiarire, specialmente negli istituti professionali, che c'è bisogno di tante figure”.

Parte da qui Mario Ferraro, il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori di Benevento che, questa mattina, ha tenuto una lezione con gli studenti della classe VA dell’indirizzo CAT dell'Istituto d'Istruzione secondaria Galilei Vetrone di Benevento.

Obiettivo dell'iniziativa è proseguire il percorso di diffusione della cultura d’impresa avviato nelle scuole del Sannio lo scorso anno, per portare avanti un percorso di avvicinamento dei giovani al settore dell’edilizia, aumentare il numero di iscritti agli istituti tecnici indirizzo CAT, formare giovani qualificati con competenze utili per le imprese e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

“Soprattutto in questo momento – prosegue Ferraro – con i tanti lavori in corso per il Pnrr e la realizzazione di altre infrastrutture i giovani devono aprirsi al tessuto imprenditoriale, come associazione di categoria stiamo facendo la nostra parte coinvolgendo i ragazzi”.

E infatti, in questa particolare fase congiunturale, grazie ad una serie di misure, il settore dell’edilizia è particolarmente attenzionato e gestirà ingenti risorse finanziarie in grado di generare ricchezza per la collettività e lavoro per i giovani.

La mole di risorse che coinvolgono il settore sarà in grado di assicurare continuità di crescita e sviluppo in maniera duratura e pertanto il settore edile, oggi più che mai, rappresenta una realtà sulla quale poter costruire il futuro delle giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro.

Creare un collegamento strutturato tra imprese e studenti, è il primo passo fondamentale per offrire tutte informazioni necessarie ad avere un quadro d’insieme chiaro, a conoscere il contesto economico territoriale e fare scelte sempre più consapevoli.

“E' una lezione speciale – ha aggiunto Giovanni Marro, dirigente scolastico dell'istituto Galilei Vetrone di Benevento -. Il confronto con esperti e categorie che sono direttamente collegate al mondo del lavoro rispetto all'indirizzo di studio per noi sono un valore aggiunto inestimabile anche per una serie di contatti che poi ne scaturiscono, in questo caso con l'Ance ma anche con altre associazioni. Momenti indispensabili per favorire una migliore formazione più aggiornata rispetto alle nuove tecnologie e il passaggio o nel mondo del lavoro o in altra formazione con percorsi professionalizzanti o l'Università”.