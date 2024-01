Al via il 46° Corso di Primo Soccorso Sanitario Bls Indetto dalla Misericordia di Benevento

Sono aperte le iscrizioni per il 46° Corso di Primo Soccorso Sanitario BLS, indetto ed organizzato dalla Misericordia di Benevento. Molteplici ed interessanti gli argomenti che saranno oggetto degli incontri che si

svolgeranno con cadenza settimanale, tenuti da esperti del settore, ed abbracceranno tutte le nozioni di primo soccorso sanitario.

Molti gli argomenti trattati tra i quali: Anatomia e Fisiologia del corpo umano; i Traumi: cosa sono e cosa fare; Tagli, Ferite, Avvelenamenti, Assideramenti, Ustioni e Colpi di Calore: cosa sono e cosa fare. Si tratteranno poi gli argomenti relativi alle Emergenze Pediatriche e Ginecologiche, la Rianimazione Cardio Respiratoria e le manovre salvavita, la misurazione della pressione arteriosa e della saturimetria nonché gli Aspetti Morali e Legali del Soccorso e tutto quanto utile per prestare il primo soccorso in maniera corretta ed efficace. Un’attenzione particolare sarà anche rivolta alla conduzione dei mezzi di emergenza ed al sistema territoriale dell’emergenza sanitaria. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido legalmente e, coloro che vogliono, potranno unirsi ai Volontari già in servizio per sostenere l’Associazione ed aiutare concretamente tutte le persone che hanno bisogno di assistenza e di soccorso.

Possono partecipare al corso tutti i cittadini ambosesso dai 16 anni in su. Le iscrizioni possono essere effettuate inviando una mail alla casella di posta elettronica: 46corsomiserbn@virgilio.it indicando nome, cognome, data di

nascita e un recapito telefonico entro venerdi 26 gennaio p.v. Dal 1986 la Misericordia di Benevento è presente sul territorio svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile,

corsi di primo soccorso. Tutte le attività sono svolte grazie ai volontari che prestano gratuitamente la loro opera senza alcun tipo di compenso e con lo stile del Buon Samaritano, donando alcune ore settimanali alle persone bisognose, ai disabili, agli anziani e a tutto coloro che hanno bisogno di assistenza e di soccorso.