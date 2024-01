Educazione sanitaria, il 18 gennaio al via un nuovo ciclo d’incontri Comincia domani il corso promosso dal Comune con l’Ordine dei medici

Il consigliere delegato alle Politiche Sanitarie, Luca De Lipsis, rende noto che è stato programmato un nuovo ciclo di seminari di educazione sanitaria che, dopo il Liceo scientifico “Gaetano Rummo”, coinvolgerà stavolta il Liceo classico “Pietro Giannone”.

“Lo scopo del progetto – spiega il consigliere De Lipsis – è quello di evidenziare l’importanza nel promuovere corretti stile di vita, integrando e innovando in tal modo il sistema educativo. Il tutto deve far da leva per costruire progetti futuri a difesa della salute dei nostri giovani”.

Il nuovo ciclo, promosso dal Comune di Benevento con il patrocinio della Provincia e dell’Ordine dei medici e chirurghi di Benevento, prenderà il via giovedì 18 gennaio alle ore 9:30 nell’aula magna del Liceo classico “Pietro Giannone” con il seminario dedicato al tema della “Violenza sulle donne”.

Giovedì 25 gennaio, con inizio alle ore 8:30, si parlerà di “Dipendenza da droghe e ludopatia”, mentre giovedì 8 febbraio, sempre con inizio alle 8:30, sarà la volta del seminario sul tema “Malattie sessualmente trasmissibili e prevenzione oncologica”. Giovedì 15 febbraio, con inizio alle ore 11:00, si parlerà infine di “Disturbi alimentari”.

“Colgo l’occasione – conclude il consigliere De Lipsis – per ringraziare la dirigente scolastica del Liceo classico “Pietro Giannone” Teresa De Vito, i docenti Cinzia Luciano, Teresa Simeone, Massimiliano Calabrese, gli studenti Veronica Vesce e Gennaro Barile per l’entusiasmo con cui hanno accolto la proposta di aderire all’organizzazione dei seminari di educazione sanitaria promossi dall’Ente, oltre che i relatori che hanno dato la loro disponibilità ad intervenire”.