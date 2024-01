Frana Statale 87. Se ne discute a Pontelandolfo in un tavolo tecnico Organizzato dal sindaco Testa: obiettivo è fare il punto sulla situazione ed avanzare proposte

L'annosa questione della frana lungo la Statale 87 Benevento - Campobasso sarà al centro di un incontro organizzato dal sindaco di Pontelandolfo Ovidio Valerio Testa. L'appuntamento è per giovedì 25 presso il Comune. Si tratta di un tavolo tecnico-istituzionale che avrà ad oggetto la frana situata al km 82+500 della SS 87, ricadente nel territorio di Torrecuso. All'incontro parteciperanno il Commissario Prefettizio del Comune di Torrecuso, i Sindaci dei Comuni di Morcone, Fragneto Monforte, Campolattaro, Circello, Sassinoro, Santa Croce del Sannio e ovviamente il Sindaco di Pontelandolfo . "Ho fortemente voluto questo incontro con i colleghi Sindaci del comprensorio perché dobbiamo, insieme, alzare l'attenzione su una problematica atavica, che da oltre un decennio crea problemi e disservizi ai nostri territori. L'obiettivo è avere una conoscenza puntuale e circostanziata della situazione e valutare eventuali proposte di interventi, dando risposte certe ai cittadini anche sui tempi di intervento. Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa perché, come ho sempre sostenuto, noi Sindaci dobbiamo unire sforzi ed intenti per trovare soluzioni ed opportunità per i singoli comuni, ma soprattutto per l'intero territorio".