Dottore Del Donno: Non sottovalutare l'influenza ed utilizzare i farmaci giusti Il direttore dell'Uoc di Pneumologia del San Pio fa il punto sulla situazione influenzale nel Sannio

“L'influenza quest'anno è molta particolare. C'è una promiscuità con il covid e c'è stato un abbassamento delle precauzioni, come l'uso della mascherina ma serve mantenere alta l'attenzione”.

Così il dottore Mario Del Donno, direttore dell'Unità operativa complessa di Pneumologia presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, fa il punto sulla situazione dell'influenza stagionale che quest'anno ha portato ad un aumento di ricoveri sia nei reparti ordinari che quelli pediatrici per le complicanze respiratorie.

“Questa influenza è spesso sottovalutata e ci troviamo a diagnosticare gravi danni provocati da polmoniti o broncopolmoniti. Ricoverati non solo i soggetti fragili ma anche persone sane e giovani” ha spiegato il dottore Del Donno che poi rimarca: “questo significa una scarsa attenzione. Ai primi sintomi bisogna trattare con l'antinfiammatorio e poi allertando il medico di famiglia e in seconda battuta lo specialisti”.

Poi un monito: “Non bisogna, solo per un po' di febbre, correre subito in ospedale e serve attenzione nell'utilizzare i farmaci giusti. No all'utilizzo da subito di un antibiotico senza aver consultato un medico. Cominciare con un antinfiammatorio – ha poi concluso il direttore di Pneumologia del San Pio - e non sottovalutare l'evoluzione clinica che va tenuta sotto controllo con l'aiuto dei medici di famiglia”.

Migliora intanto la situazione nei reparti pediatrici e terapia intensiva neonatale. Dopo il boom dei giorni scorsi a causa dei tanti casi di Bronchiolite, la situazione va normalizzandosi.