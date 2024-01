Piano di Protezione civile, posizionata la cartellonistica dei luoghi sicuri Il Comune di Benevento ha installato le indicazioni in caso di calamità

Il consigliere delegato alla Protezione civile Italo Barbieri comunica che si sono concluse le operazioni di installazione dei segnali indicanti i luoghi di ricovero in caso di calamità naturale.

"In applicazione del Piano di protezione civile - spiega il consigliere Italo Barbieri - approvato all'unanimità in Consiglio comunale a marzo 2023, sono stati posizionati 159 cartelli nelle varie aree della città. Nelle prossime settimane, partirà una campagna informativa e divulgativa nelle scuole e negli enti al fine di sensibilizzare la cittadinanza su questo e altri aspetti del nuovo Piano di protezione civile, la cui conoscenza presso i cittadini sarà promossa anche attraverso canali digitali. La divulgazione avverrà mediante forme di collaborazione con le diverse associazione di volontariato della città di Benevento che stanno supportando l'amministrazione comunale", conclude Barbieri.