Farmacie a Benevento: doppia apertura nei festivi e più accesibilità per la ztl A Palazzo mosti si è svolto il vertice per risolvere le criticità emerse durante il periodo festivo

Una fase sperimentale in cui ci saranno almeno due farmacie aperte a Benevento durante i turni festivi e un'ordinanza sindacale per ribadire la possibilità, dove si riscontri la necessità di farmaci e presidi ingombranti, di raggiungere in auto le farmacie poste in zona a traffico limitato.

E' quanto emerso dalla riunione promossa dall'amministrazione comunale per il servizio di farmacia a Benevento.

Si è concluso da poco il vertice a Palazzo Mosti con i rappresentanti della sanità per affrontare, da un lato la necessità di consentire l'accessibilità, anche in auto, alle farmacie poste in zona pedonale, dall'altro l'esigenza di garantire più farmacie aperte nei giorni festivi, evitando il caos che si è creato nell'ultimo periodo.

“Considerate le difficoltà che si stanno riscontrando in tutto il settore sanitario – ha chiarito il sindaco Clemente Mastella – ci sembra indispensabile incrementare il servizio di apertura delle farmacie per i festivi così come abbiamo deciso di ribadire, attraverso una ordinanza, la priorità del diritto alla salute rispetto al rispetto delle regole della zona pedonale, consentendo a chi si trova in impellente necessità di raggiungere la farmacia in ztl anche in auto”.

Disponibilità ribadita dal presidente dell'ordine dei farmacisti, Maurizio Manna: “Le farmacie sono sempre aperte e quanto si è verificato è sicuramente accaduto per una particolare congiuntura, con cui influenza e covid hanno sorpreso praticamente l'intero Paese. In ogni caso siamo felici di avviare la sperimentazione con la doppia apertura nei festivi e, nel caso se ne rivelerà la necessità, di proseguire a garantire il servizio”.

Si dice soddisfatto anche il vice presidente dell'Ordine dei medici di Benevento, Luca Milano che chiaramente rimarcato la necessità di collaborare in questo periodo particolarmente difficile per il settore sanitario.