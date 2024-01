Benevento: al Comunale arriva Marco D'Amore L'attore e regista dialogherà con gli studenti in un incontro aperto a tutti

Martedì 23 gennaio alle ore 11:00 presso il Teatro Comunale di Benevento il regista, attore e sceneggiatore, Marco D’Amore dialogherà con gli studenti e le studentesse per presentare il suo nuovo film.

Nel corso dell’appuntamento (in programma alle 11 al Teatro Comunale), dal titolo, “Caracas - dalla pagina allo schermo”, partendo dal capolavoro di Ermanno Rea, “Napoli ferrovia", Marco D'Amore racconterà le fasi di lavorazione che hanno contraddistinto il percorso del suo ultimo film: la scrittura della sceneggiatura, il set

condiviso con un maestro come Toni Servillo e il montaggio che ha completato il viaggio.

Alle pagine del romanzo si alterneranno quelle della sceneggiatura per costruire il dibattito con il pubblico. Inoltre sarà mostrato in anteprima il trailer del film e una scena nodale che farà da spunto per accendere il dibattito, ragionando sulla messinscena, la recitazione e la grammatica cinematografica scelta. L’evento è aperto a tutti.